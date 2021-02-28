Большунов хочет еще золото. Но в командном спринте шансов против норвежцев нет

Проиграть они могут только в случае падения.

Тим-спринт — это наша дисциплина. Смотрите сами:

ЧМ-2013 — золото у Алексея Петухова и Никиты Крюкова.

ЧМ-2015 — серебро у этого же дуэта.

ЧМ-2017 — золото у Никиты Крюкова и Сергея Устюгова.

ЧМ-2019 — серебро у Глеба Ретивых и Александра Большунова.

По статистике, на этом чемпионате мира нам следует ждать золота. Но на практике оно практически невозможно. Потому что у Норвегии сумасшедший дуэт. Один Клебо — это практически приговор для всех. Так еще и напарник у него — Эрик Валнес. Вице-чемпион мира и тот самый уникум, который умудрился украсть у Йоханнеса победу в спринте на старте сезона Кубка мира. Норвежцы сейчас как ямайские спринтеры времен Усейна Болта в эстафете 4х100 м.

Вот что с ними сделаешь? Тут и два Большунова не помогут. Темпом такую парочку не измотать, а доводить до финишной прямой — самоубийство. Единственное, что может помешать норвежцам сегодня выиграть, — случайность. Поломка палки, завал, падение. Если ничего из этого не произойдет, в этом виде программы они выиграют.

Сражение за серебро с Италией

Нашим по силам взять серебро. Жаль, что травма не дает выступать Устюгову. Российский дуэт мечты Большунов — Устюгов вот уже который год не складывается. Но и Ретивых — проверенный боец. Может настораживать его любовь к тактическим играм, которая привела, в частности, к завалу и сенсационному невыходу России даже в финал на этапе Кубка мира в Швеции. Но с той гонки Глеб наверняка сделал выводы. При этом очевидно, что его фишка — финишная прямая. Решать задачи он будет именно на ней. И даже если Большунов привезет ему задел, Ретивых вполне может позволить соперникам приблизиться.

Наши главные соперники — итальянцы Пеллегрино и де Фабиани. Мало того, что они быстры сами по себе, так еще лучше всех в мире отработали переход между этапами. Юлия Ступак, например, настолько впечатлена, что называет их пересменку произведением искусства. Стоит также опасаться финнов во главе со ставшим знаменитым Йони Мяки, шведов и французов. Но вторая медаль для России на этом ЧМ очень даже вероятна.

Перелом Непряевой убавил оптимизма

У женщин ситуация сложнее. Во-первых, сейчас неидеальная форма у Непряевой. Потенциально у них с Юлией Ступак супердуэт. Но с учетом недавнего перелома руки Натальи поводов для оптимизма не так много. Во-вторых, очень хороши скандинавки. В финал личного спринта пробились две шведки (одна из которых стала чемпионкой мира) и три норвежки. Практически наверняка они и разыграют золото командного спринта между собой.

На третье место тоже претендентов полно. Помимо России, это и Словения во главе с Лампич, и США с обладательницей БХГ-2021 Диггинс, и немки, которые дома могут выстрелить. Так что любая медаль Непряевой и Ступак будет огромным успехом.

Регламент командного спринта. Команды состоят из двух лыжников — объединяются только представители одной страны одного пола. Спортсмены преодолевают дистанцию, поочередно сменяя друг друга, причем эстафета должна передаваться после каждого этапа в отведенном коридоре. В гонке шесть этапов и пять передач эстафеты. На ЧМ-2021 все участники командного спринта бегут коньковым ходом. Соревнования состоят из полуфиналов и финала, которые проводятся в формате масс-стартов по 10+ команд в каждом забеге (у женщин — по 13, у мужчин — 19 + 17). Напрямую из каждого полуфинала в финал выходят по две лучшие команды, независимо от показанного ими времени. Остальные шесть участников финала отбираются по лучшему времени. Вся команда может быть дисквалифицирована за нарушение одним из спортсменов правил контактной борьбы на трассе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Командный спринт

Женщины

Полуфинал А

1. Юлия Ступак / Наталья Непряева (Россия)

2. Майя Далквист / Юнна Сундлинг (Швеция)

3. Тирил Венг / Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

4. Люция Скардони / Грета Лоран (Италия)

5. Криста Пярмякоски / Ясми Йоенсуу (Финляндия)

6. Изабела Марциш — Моника Скиндер (Польша)

7. Анна Шевченко / Дарья Ряжко (Казахстан)

8. Дария Битти / Майя Джонс-Мацисаак (Канада)

9. Цзя Линь Байани / Ила Муцзян Диниге (Китай)

10. Ведрана Малеч / Тена Хадзич (Хорватия)

11. Дасом Хан / Джин Юи Ли (Корея)

12. Мария Нтангу / Нефели Тита (Греция)

13. Жаклин Мурау / Бруна Мура (Бразилия)

Полуфинал В

15. Рози Бреннан / Сэди Бьорнсен (США)

16. Лорен ан дер Граафф / Надин Фендрих (Швейцария)

17. Катержина Разумова / Катержина Янатова (Чехия)

18. Ева Уревц / Анамария Лампич (Словения)

19. Виктория Карл / Софи Крель (Германия)

20. Флора Дольчи / Лена Кентен (Франция)

21. Лиза Унтервегер / Барбара Вольххофер (Германия)

22. Марина Анцибор / Валентина Каминская (Украина)

23. Майда Дрндич / Аня Илич (Сербия)

24. Алена Прохазкова / Барбора Клементова (Словакия)

25. Авели Усталу / Йоханна Удрас (Эстония)

26. Айсенур Думан / Сехер Качмаз (Турция)

27. Кития Аузина / Саманта Крампе (Латвия)

Мужчины

Полуфинал А

1. Эрик Валнес / Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Александр Большунов / Глеб Ретивых (Россия)

3. Ристоматти Хакола / Йони Мяки (Финляндия)

4. Карл-Юхан Вестберг / Оскар Свенссон (Швеция)

5. Джеймс Клунье / Эндрю Янг (Великобритания)

6. Петрица Хогиу / Рауль Махай Попа (Румыния)

7. Мацей Старега / Доминик Буры (Польша)

8. Антон Кир / Грэхам Ритчи (Канада)

9. Марко Килп / Мартин Химма (Эстония)

10. Юнхо Ким / Чонвон Чен (Корея)

11. Вили Крв / Янез Лампич (Словения)

12. Дмитрий Драгун / Руслан Перегода (Украина)

13. Юсуф Эмре Фират / Ахмед Оглаго (Турция)

14. Апостолос Ангелис / Георгиос Анастасиадис (Греция)

15. Филлип Беллингэм / Сев де Кампо (Австралия)

16. Манекс Сильва / Виктор Сантос (Бразилия)

17. Адам Коня / Кристоф Лаглер (Венгрия)

18. Золбаяр Отгонлкхагва / Ачбадрах Батмунх (Монголия)

19. Халмар Михельсен / Якоб Вел Росбе (Дания)

Полуфинал В

20. Франческо де Фабиани / Федерико Пеллегрино (Италия)

21. Лука Шанава / Ришар Жув (Франция)

22. Йовиан Хедигер / Роман Фюргер (Швейцария)

23. Гас Шумахер / Симен Хэмилтон (США)

24. Янош Брюггер / Себастьян Айзенлауэр (Германия)

25. Лудек Селлер / Михал Новак (Чехия)

26. Мика Вермюлен / Беньямин Мозер (Австрия)

27. Олжас Климин / Константин Борцов (Казахстан)

28. Рикардо Искердо-Бернье / Джеймс Пуэйо (Испания)

29. Индулис Биске / Раймо Вигантс (Латвия)

30. Егор Шпунтов / Александр Воронов (Белоруссия)

31. Страхиня Эрич / Милош Чолич (Босния и Герцеговиная)

32. Снорри Эйтор Эйнарссон / Исак Стиансон Педерсен (Исландия)

33. Симеон Деянов / Даниэль Пешков (Болгария)

34. Марко Шкендер / Кресимир Чрнкович (Хорватия)

35. Модестас Вайциулис / Таутвидас Строля (Литва)

36. Милош Милосавлиевич / Рейхан Смркович (Сербия)

37. Титуан Серо / Тибо де Марре (Бельгия)

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

28 февраля, воскресенье

13.00 Командный спринт (С). Квалификация

15.00 Командный спринт (С). Финалы

2 марта, вторник

15.15 Женщины. Разделка, 10 км (С)

3 марта, среда

15.15 Мужчины. Разделка, 15 км (С)

4 марта, четверг

15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница

15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (К)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)