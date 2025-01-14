Тренер Большунова — о Клебо: «Для него в этом сезоне есть только чемпионат мира»
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о мотивации пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо.
«Никак на Клебо не влияет отсутствие россиян. Просто у него есть свой план, согласно которому для него есть только шесть гонок в сезоне — это чемпионат мира в Тронхейме, поэтому вся подготовка нацелена только на это. С этим и связан пропуск чемпионата Норвегии, поскольку «Тур де Ски» не был легкой прогулкой для него. Поэтому тут все закономерно», — сказал Бородавко Odds.ru.
Ранее Клебо заявил о пропуске чемпионата Норвегии.
Источник: ODDS.ru
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