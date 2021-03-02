Звезда шведской лыжной сборной Фрида Карлссон удивилась, узнав, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе хочет забирать телефоны у спортсменов сборной России на время крупных турниров. По словам чемпионки мира, она бы свой телефон не отдала.

— Я бы сказала: «Эй, нет! Нет», — посмеялась Фрида Карлссон. — Я думаю, это личная территория спортсмена и зона ответственности только спортсмена.

После семи гонок Россия имеет две медали на чемпионате мира: золото Александра Большунова в скиатлоне и бронзу Большунова с Глебом Ретивых в командном спринте.

(Владимир Иванов)