Италия, Чехия, Франция и Швейцария вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Сборные Италии, Чехии, Франции и Швейцарии вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе, который состоится сегодня, 28 февраля. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Ранее в финал уже вышли российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых. Женская сборная России также прошла в финал спринта. Команду представят Юлия Ступак и Наталья Непряева.

ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!