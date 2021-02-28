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Италия, Чехия, Франция и Швейцария вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

14:39

Сборные Италии, Чехии, Франции и Швейцарии вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе, который состоится сегодня, 28 февраля. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Ранее в финал уже вышли российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых. Женская сборная России также прошла в финал спринта. Команду представят Юлия Ступак и Наталья Непряева.

ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!

    

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