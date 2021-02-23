Вяльбе заявила, что Устюгов может полностью пропустить ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе в прямом эфире проекта «На лыжи» рассказала о состоянии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

Россиянин упал во время контрольной гонки 21 февраля и получил повреждение незадолго до старта чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Сергей сказал, что если не сможет сделать сегодня весь запланированный объем работы, то, скорее всего, не будет стартовать в спринте 25 февраля. Ждем его решения, но ситуация не радужная. Есть ли у него шанс выступить в других гонках ЧМ? Мы планировали посмотреть Сергея на Кубке мира в Нове-Место на 15 км, но соревнования отменились из-за коронавируса. Так что возможности его проверить не было. Если говорить о его неплохих результатах на Кубке мира в Фауне (12, 7 и 4 места), то остальные наши ребята были уставшими после «Тур де Ски» и этапа в Лахти. А Сергей был на легкости. Сравнивать не совсем корректно», — сказал Вяльбе.

Также президент организации отметила, что за былые заслуги в сборную страны спортсмены попадать не будут:

«Будем смотреть, что он скажет: побежит он спринт или нет. Если нет, то вряд ли мы сможем ему что-то предложить. Реальность такова. Все ребята отбирались на каждую гонку, была жесткая конкуренция. За былые заслуги не правильно что-то менять. Думаю, любой тренер с этим согласен».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 состоится с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

(Тимур Ганеев)