Вяльбе считает странным решение организаторов чемпионата мира не укреплять трассу солью
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе удивлена решению организаторов чемпионата мира не укреплять солью трассу перед мужской гонкой на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, финишировавший четвертым.
«Я не видела Сашу, не могу сказать, что с ним случилось, — цитирует Вяльбе ТАСС 3 марта со ссылкой на эфир «Матч ТВ». — Большунов пошел на допинг-контроль. Трасса вязкая такая, для него не подходит. Странно, почему не стали солить трассу, как сказали в FIS, очень мало влажности, а трасса влажная».
Все три места на пьедестале почета заняли норвежские лыжники. Победил Ханс Кристер Холунн. Второе место занял Симен Крюгер. На третьей позиции Харальд Амундсен.
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