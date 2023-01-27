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27 января, 17:38

Вяльбе не удивилась заявлению генсека FIS о недопуске россиян к чемпионату мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Елена Вяльбе.
Фото Global Look Press

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на резкое высказывание генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Мишеля Виона в адрес российских спортсменов.

Вион сообщил, что у российских и белорусских спортсменов «нет никаких шансов» принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в 2023 году.

«Конечно это все было ожидаемо. Нас отстранили еще в октябре, мы нигде не участвуем.

Будет ли звание чемпиона мира неполноценным без россиян? Чемпион мира он и есть чемпион мира», — сказала Вяльбе ТАСС.

В среду, 25 января, исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Словении с 21 февраля по 5 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/16904321
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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