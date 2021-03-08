Вяльбе надеется на изменение правил после инцидента с Клебо и Большуновым

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России Елена Вяльбе выразила надежду, что инцидент на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе станет толчком для изменений правил Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«(Большунов) наш король! Несмотря ни на что, — написала Вяльбе в своем Instagram. — Спасибо, наши дорогие болельщики. Вчерашняя гонка стала очень непростой для нас всех. Остается надеяться, что этот прецедент будет толчком для внесения изменений в правила FIS.

?Следующий сезон будет особенно сложным для нашей команды. Ваша поддержка очень нужна и важна будет для нашей сборной. Мы всей командой в этот весенний день поздравляем прекрасных дам с праздником."

Напомним, Эмиль Иверсен стал первым в 50-километровом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе после дисквалификации Йоханнеса Клебо, который боролся на финишном спурте за первое место с россиянином Александром Большуновым. У последнего в итоге сломалась палка, и он финишировал только третьим.

Хотя Клебо выиграл, а Иверсен был третьим, жюри пересмотрел результаты. Действия Клебо признаны нарушением, и он был дисквалифицирован. Поэтому Иверсен занял итоговое первое место, а Большунов — второе.