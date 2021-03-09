Вяльбе: «Катюша» на Олимпиаде? Хорошая песня"

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, подводя итоги чемпионата мира в Оберстдорфе, в интервью ТАСС рассказала о выступлении команды без государственных символов.

— Затронули тему выступления без государственных символов. Обсуждалась несколько вариантов того, как российская команда будет выступать на чемпионате мира, в итоге остановились на флаге Олимпийского комитета России и названии Russian Ski Federation. В отличие от тех же биатлонистов, на лыжном чемпионате мира можно было использовать и полное название федерации, и флаг с отсылкой к триколору, а не монохромную эмблему. То есть в целом лояльный подход проявила международная федераций?

— Ситуация странная. С одной стороны биатлонистам кучу всего запретили, но при этом в гостинице или на улице им можно было использовать одежду с «Россией», с гербом и флагом, изображения на минивэнах и фурах закрывать тоже не надо было. То есть все то, что не попадало в объектив камеры.

Нам же сразу сказали, что нельзя было использовать символику ни в гостинице, ни на улице. Нам даже приходилось заклеивать российский флаг, который изображен на автомобильных номерах, за это нам тоже делали замечание.

Да, у нас от отеля до стадиона расстояние было небольшое, но если бы нас остановила полиция, то нам бы пришлось объяснять, почему у нас наклейки на номерах.

— Но при этом внизу, на входе в отель сборной, стояла табличка с российским флагом, которая приветствовала команду.

- А это сделали не мы, а хозяева отеля, за что мы им очень признательны. По этому поводу к нам никаких претензий быть не может.

— Что думаете о «Катюше»? Подходит для церемонии награждения на Олимпиаде?

— Хорошая песня, молодежи не мешает ее послушать. Думаю, многие молодые люди даже и знать не знают о ее существовании.

— Конькобежцы использовали первый концерт Чайковского.

— Если международная федерация разрешила, то это тоже хорошо. Нам разрешили флаг олимпийского комитета, на котором явно читается российский флаг.