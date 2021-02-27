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«Вот оно! Долгожданное». Большунов выиграл первое золото на ЧМ в карьере

19:10
Александр Большунов. Фото Instagram
Александр Большунов. Фото Instagram
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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на 30 км в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе.

Отечественный спортсмен оторвался на финише от преследователей и впервые в карьере примерил на грудь золото мирового первенства.

«Дааааааааа! Вот оно! Долгожданное! Ура! Ура! Ураааа» — поделился Большунов эмоциями в Instagram.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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