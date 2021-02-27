«Вот оно! Долгожданное». Большунов выиграл первое золото на ЧМ в карьере
19:10
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на 30 км в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе.
Отечественный спортсмен оторвался на финише от преследователей и впервые в карьере примерил на грудь золото мирового первенства.
«Дааааааааа! Вот оно! Долгожданное! Ура! Ура! Ураааа» — поделился Большунов эмоциями в Instagram.
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