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Валнес раскритиковал поведение Большунова после финиша в командном спринте на ЧМ

06:47
Александр Большунов и Гюго Лапалюс. Фото Reuters
Александр Большунов и Гюго Лапалюс. Фото Reuters
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Норвежский лыжник Эрик Валнес 28 февраля в интервью NRK раскритиковал поведение россиянина Александра Большунова после финиша в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«То, как себя повел Большунов, неправильно в спорте. Так быть не может. Наверное, они с Глебом не лучшие друзья, но я ничего об этом не знаю. Устроили спектакль, но «Оскар» за такое они точно не получат», — отметил Валнес.

По окончании спринта Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

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