В Госдуме назвали истерией слова финского лыжника в адрес Губерниева

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на слова финского лыжника в адрес российского комментатора Дмитрия Губерниева.

«К сожалению, тенденция того, что сейчас норвежские, финские, канадские лыжники начали высказываться неоднозначно в отношении наших лыжников меня настораживает. Это уже вошло в какую-то систему. Неужели спортсменам больше нечем заняться, чем реагировать на различные комментарии», — сказал «СЭ» Свищев.

Также депутат обеспокоен тем, как подобные инциденты могут отразиться на будущем российского спорта.

«Эта истерия вокруг России может стать новым витком проблем для российского спорта, чего бы мне не хотелось. Мы только что пережили все трудности с судами, допингами, решениями CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне. — Прим. «СЭ») и прочими санкциями. Зачастую все это совершенно необоснованно. Теперь эту волну подхватили иностранные лыжники в свое оправдание за результаты чемпионата».

Ранее, 1 марта, после того как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки заявил: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно». 2 марта Мяки признался, что не был удивлен тому факту, что оскорбительные высказывания идут из России.

(Елизавета Денисова)