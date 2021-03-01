В FIS отреагировали на поведение Большунова после командного спринта на ЧМ

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей 28 февраля в интервью NRK прокомментировал поведение россиянина Александра Большунова после финиша в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Жюри не рассматривает подобного рода поступки. Нигде в правилах не написано, что спортсмены должны радоваться после финиша или во время цветочной церемонии. Они обязаны лишь там присутствовать», — отметил Миньерей.

По окончании спринта Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

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