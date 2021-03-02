У Губерниева вызывает беспокойство подготовка группы Маркуса Крамера

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты индивидуальной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Если честно, то у меня вызывает серьезное беспокойство подготовка к чемпионату группы Маркуса Крамера, где Юля Ступак работает. Она ведь тоже вернулась после родов, точно также, как и Сорина. Здесь мы видели и Евгения Белова не очень готового. Понятно, что впереди эстафета, посмотрим, но, конечно, мы рассчитывали на Юлю Ступак, она очень одаренная спортсменка. Она пыталась реализовать себя по максимуму в командном спринте, выглядела очень неплохо, но сегодня в гонке проиграла очень много», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также считает, что после травмы Наталья Непряева не может себя найти.

«Мы видим, что здесь у нас просто череда невезений. У нее гораздо меньше было времени на восстановление, чем у Сориной, но Татьяна — огромная молодец. 5 место — есть, конечно, от чего расстроиться, 6 секунд не хватило до бронзы, но это сильный результат с такими конкурентками. Я буду искренне рассчитывать на эстафету, там есть Яна Кирпиченко. Наверное, состав у нас будет таким: Непряева, Ступак, Кирпиченко, Сорина, по этапам там тренер посмотрит. В любом случае мы понимаем, что чемпионат мира непростой для наших женщин в принципе, посмотрим, что будет дальше. У нас уже и Устюгов, и Спецов выбыли, конечно, много нюансов. Но то, что Сорина успела восстановиться после травмы — разрыв связки, это такая тяжелая история, на равных бороться с лидерами — это здорово. Ждем эстафеты и марафона. Но пока девчонки явно медалей недобирают, увы», — добавил Губерниев.

Ранее, 2 марта, прошла индивидуальная гонка на 10 км с раздельным стартом, в результате которой первое место заняла Тереза Йохауг. Наилучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина — 5-е место. Наталья Непряева попала в топ-15, Мария Истомина и Юлия Ступак — в топ-30.

(Екатерина Звенигородская)