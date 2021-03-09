Тренер сборной России Сорин рассказал о первых словах Большунова после стыка с Клебо

Тренер сборной России Егор Сорин 8 марта во время прямого эфира в Instagram у олимпийского чемпиона Александра Легкова прокомментировал реакцию Александра Большунова после финиша в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мы не сразу увидели, что Большунов сломал палку. Нам был слышен лишь хруст. Потом кто-то из ребят заметил поломку, и кто-то по рации сказал, что Клебо слишком близко подъехал к Саше и вроде бы даже он ему эту палку сломал. Естественно, мы тут же побежали в комнату жюри, чтобы повнимательнее посмотреть этот эпизод и, в случае чего, подать протест. Уже по ходу дела подбежали к Саше, потому как я думал, что он бы нам лучше всех рассказал. Но Саша ответил: «Да какая разница? Все равно выше второго места не поднимусь. Никто мне золото не даст». Саша даже не сказал: «Идите и подавайте протест, пусть Клебо дисквалифицируют». Он наоборот сказал», — рассказал Сорин.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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