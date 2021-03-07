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Тренер сборной России рассказал о готовности Большунова к марафону на ЧМ

11:15
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал «СЭ» о состоянии российских лыжников перед 50-километровым марафоном на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Александр Большунов.Большунов будет рвать и метать в марафоне. Но хватит ли у него сил?

«Будем надеяться, что ребята полностью уже успели восстановиться. Гонка сегодня будет тяжелой. Сейчас пошел снег, к моменту старта потеплеет и возможен дождь. Погода вносит свои коррективы, так что марафон будет крайне сложным. Саша Большунов прошел все возможные процедуры восстановления. Будем надеяться, что ему хватит сил и мастерства для достойного выступления», — сказал Бородавко «СЭ».

Мужской марафон на 50 километров начнется сегодня в 15:00 по московскому времени. Это заключительная гонка чемпионата мира.

(Сергей Федоров)

Онлайн-трансляция мужского марафона в Оберстдорфе на сайте «СЭ»

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