Тренер сборной Норвегии Носсум объяснил причины недовольства Большунова после марафона на ЧМ

Главный тренер сборной России Эрик Носсум 7 марта в интервью Dagbladet объяснил свою версию недовольства Александра Большунова после финиша марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Почему Большунов был так зол после гонки? Предполагаю, он был недоволен тем, что золото вручили Иверсену, а не ему», — считает Носсум.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

На церемонии награждения Александр Большунов не стал надевать на себя серебряную медаль турнира.

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