Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» новость о том, что норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо могут вернуть золотую медаль в марафоне.

«Я бы вообще дисквалифицировал Клебо. Норвежцы — это хамы. Соревновался с ними много-много лет, обыгрывал как хотел. И даже спустя 40 лет они пишут, что я пользовался допингом. Это самые большие скупердяи и непорядочные люди. Нашу великую державу опустили. Мы сегодня никто в международном спорте. Идет чемпионат Европы по легкой атлетике, России там нет. Мы без флага, мы без гимна — чего мы хотим? Несправедливо было только одно: Саша должен был получить золотую медаль, потому что Иверсен, который был сзади него на метров 20, никак бы его не достал. Иверсону — серебро, Большунову — золото, Клебо — если у него совесть еще не потеряна, сам должен отказаться в пользу Большунова.

Александр Тихонов считает, что норвежцы, в отличие от нас, стоят за себя.

«Показывают же, один норвежец заходит к жюри, второй, хотя это запрещено, а нашего — ни одного. Вот до чего мы опустились. К нам никакого уважения. А у Саши проблема в том, что он был в шорах. Ты поверни голову направо, когда выходишь на финишную прямую, ты должен затылком видеть, а он уставился вперед. Был более, чем на полметра впереди, чуть сместись вправо, ему некуда деваться, он притормозил, ты ничего не нарушил, ты впереди. Непредвиденные вещи нужно отрабатывать грамотному тренерскому коллективу. Надо быть умнее Саше, встань, пропусти Клебо вперед, не лидируй. Если б я был действующим тренером по лыжным гонкам сейчас, то я бы Большунова убрал с обеих эстафет. У него явные шансы на 15, 30 и 50 км. Он был бы на свежести, просто порвал бы всех, а они насели на одного Бльшунова: «Давай, Саша, медали». Он выкладывался в каждой гонке, так можно и последнего уничтожить. Если у нас все отнимут, это для нас уже будет нормальное явление», — добавил Тихонов.

Жюри, изучившее видео столкновения Йоханнеса Клебо и Александра Большунова в финишном коридоре, пришло к выводу, что норвежец виновен в поломке палки россиянина, в результате Клебо дисквалифицировали, первое место отдали Иверсену, Большунову — второе. Но норвежская делегация считает, что Александр был провокатором столкновения.

(Екатерина Звенигородская)