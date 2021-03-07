Тихонов — об инциденте с Клебо: «Большунов был прав, но такие вещи недопустимы!»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал инцидент, случившийся в мужском марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо.
Клебо был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым в финишном створе.
«Саше, в первую очередь, надо было оглядываться. Клебо несколько неправ, но Саше надо вполоборота смотреть, где его обходят. И обратите внимание на статистику — сколько сломанных палок, сколько падений — обязательно наши. Это российская безалаберность, которая везде присутствует, — сказал Тихонов «СЭ». — Такие моменты надо отрабатывать перед гонками!»
Также Тихонов сказал, как можно было избежать эту ситуацию: «Можно было перекрыть еще раньше, уйти вправо — он этого не сделал, потому что смотрит только вперед. Считаю, что Саша был прав, но такие вещи недопустимы».
(Константин Колмаков)
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