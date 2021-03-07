Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал инцидент, случившийся в мужском марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо.

Клебо был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым в финишном створе.

«Саше, в первую очередь, надо было оглядываться. Клебо несколько неправ, но Саше надо вполоборота смотреть, где его обходят. И обратите внимание на статистику — сколько сломанных палок, сколько падений — обязательно наши. Это российская безалаберность, которая везде присутствует, — сказал Тихонов «СЭ». — Такие моменты надо отрабатывать перед гонками!»

Также Тихонов сказал, как можно было избежать эту ситуацию: «Можно было перекрыть еще раньше, уйти вправо — он этого не сделал, потому что смотрит только вперед. Считаю, что Саша был прав, но такие вещи недопустимы».

(Константин Колмаков)