Ступак объяснила неудачу в спринте и назвала этап, который хочет пробежать в эстафете

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала свое выступление в классическом спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. Серебряный призер «Тур де Ски» не смогла пробиться в полуфинал.

— Ваши эмоции от 1/4 финала?

— На самом деле, я рассматривала все варианты. В любом случае, я бегаю не первый год, понимаю, что может получиться из спринта. Не сказала бы, что я сильно ошарашена, в очередной раз не хватило чуть-чуть.

— Маркус Крамер сказал, что вы три дня назад вы говорили ему о том, что вам тяжело физически, а в разговорах с журналистами были на позитиве.

— Это информация было только для Маркуса, а он все растрындел.

— Он европеец, не может молчать.

— Понятно, что у нас был сложный сбор. На самом деле, мы немножко подзагрузились, но в итоге начали отходить, скинули объемы, появлялась по-тихонечко легкость, поэтому, я надеюсь, что все будет лучше и лучше.

— В этом сезоне дистанционные гонки у вас получаются лучше, чем спринты. Может, сейчас так и продолжится на чемпионате мира?

— Если судить по самочувствию на «Тур де Ски» и сейчас, то сейчас, конечно, похуже, но я очень надеюсь, что сейчас пойду в гору, и что за счёт стартов я буду лучше выглядеть. Поэтому для меня не принципиально, я люблю бегать, мне все равно, что бежать.

— А вы любите бегать в такую погоду?

— А что, классная погода. Да, жарковато чуть-чуть, но если соблюдать водный баланс и не надевать пять комплектов термобелья под низ, то вообще шикарно. Сложности в трассах, но все в одинаковых условиях. Поэтому я не думаю, что кому-то проще.

— В какой момент вы научилась так позитивно на все реагировать? Потому что в том же биатлоне, когда кто-то плохо выступает, просто убитые, три слова не могут выдавить, а вы улыбаетесь...

— Конечно, у меня есть внутренние переживания, потому что это та дисциплина, которую я очень сильно люблю, и в которой у меня были медали. Хочу, чтобы она всегда получалась. Я знаю, какой у меня есть потенциал. Я в себя верю, верит семья, болельщики, поэтому думаю: не получилось сегодня, но у нас только начался чемпионат.

— 13-й номер счастливый?

— Это самый счастливый.

— По командному спринту есть какое-то понимание: с кем, какой этап, — уже говорили?

— На самом деле, нет. Понятно, что у нас три основные претендентки на командный спринт. Если я побегу, то хотела бы получить первый этап, потому что прекрасно знаю, что нужно делать на первом этапе. На втором, возможно, не получится отдать все силы, всю себя, потому что там же будет более тактическая борьба, а с тактикой у меня не очень хорошо, поэтому лучше поставьте меня на первый. Вдруг прочитают тренеры.

(Владимир Иванов)