Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе
13:44
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Россиянки стали вторыми, отстав от сборной Швеции на 1,8 секунды.
Начало финала командного спринта у женщин — в 15:00 по московскому времени.
Среди мужчин сборную России представят Александр Большунов и Глеб Ретивых.
ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!
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