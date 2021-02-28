Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Россиянки стали вторыми, отстав от сборной Швеции на 1,8 секунды.

Начало финала командного спринта у женщин — в 15:00 по московскому времени.

Среди мужчин сборную России представят Александр Большунов и Глеб Ретивых.

ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!