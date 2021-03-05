Стал известен состав сборной России на марафонскую гонку на ЧМ в Оберстдорфе

Международная федерация лыжного спорта 5 марта на официальном сайте опубликовала состав участник марафонской гонки на 30 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Россию в гонке представят Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова и Мария Истомина.

Ранее 5 марта тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью ТАСС сообщил, что Наталья Непряева пропустит гонку из-за простуды.

Женский марафонский бег на 30 км классическим стилем пройдет в суббту, 6 марта. Начало — в 14.30 (мск).

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