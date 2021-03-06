Стал известен состав сборной Норвегии на мужской масс-старт на ЧМ по лыжным гонкам

6 марта стал известен состав сборной Норвегии на мужской масс-старт на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия), сообщает TV2.

Норвежцев представят Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер.

Мужской масс-старт состоится в воскресенье, 7 марта. Начало гонки — в 15.00 (мск).