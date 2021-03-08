Спортивный директор сборной Норвегии прокомментировал стык Клебо и Большунова в марафоне

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг 7 марта в интервью Dagbladet высказал свое мнение о финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Что произошло на финише? Наша позиция такова: Клебо шел по внутреннему радиусу на большей скорости, чем Большунов, и он никак не мешал русскому. Большунов начинает «срезать» по внутреннему радиусу, чтобы закрыть «дверцу» перед Йоханнесом. Как итог — стык. Мы считаем, что Клебо все делал правильно, но у FIS пока иная точка зрения», — заявил Бьервиг.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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