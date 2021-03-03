СМИ: сборная Италии снялась с ЧМ по лыжным видам спорта

Сборная Италии по лыжным видам спорта снялась с чемпионата мира в немецком Оберстдорфе, сообщает Exspressen 3 марта.

По данным источника, 1 марта тесты итальянских прыгунов с трамплина дали положительные результаты на коронавирус. Несмотря на то, что спортсменов постарались оперативно изолировать от остальной команды, вспышку болезни предотвратить не удалось, и большинство представителей команды также подхватили инфекцию.

Официальный сайт Международной федерации лыжных гонок пока не подтверждает данную информацию.

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