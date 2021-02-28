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Словения, США, Швейцария и Германия — в финале женского командного спринта на ЧМ

13:14

Сборная Словении, США, Швейцарии и Германии вышли в финал женского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Во втором забеге полуфинала за Россию выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева.

В финал выходят по 4 команды из каждого полуфинала, еще 2 отберутся по времени.

ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!

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