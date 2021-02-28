Словения, США, Швейцария и Германия — в финале женского командного спринта на ЧМ
13:14
Сборная Словении, США, Швейцарии и Германии вышли в финал женского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Во втором забеге полуфинала за Россию выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева.
В финал выходят по 4 команды из каждого полуфинала, еще 2 отберутся по времени.
ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!
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