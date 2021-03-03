Словацкий лыжник снял шляпу перед Большуновым

Бывший словацкий лыжник Иван Батори в интервью Pravda.sk 2 марта поделился мнением о выступлении россиянина Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Александр не появился из ниоткуда, с Марса он точно не упал, поэтому его выступления на чемпионате мира меня не удивляют. Он уже давно в элите мировых лыжных гонок, и победа в скиатлоне это только доказала. Я за него постоянно болею, и тот успех был невероятным. Да, он потерял на некоторое время лидерство, но потом все равно обошел норвежцев. Снимаю шляпу перед ним», — заявил Батори.

На текущем турнире 24-летний россиянин стал чемпионом мира в скиатлоне и бронзовым призером в командном спринте.

В среду 3 марта на чемпионате мира пройдет мужская гонка с раздельным стартом. Лыжники пробегут свободным стилем 15 км дистанции. Начало — в 15.15 (мск).

ЧМ по лыжным видам спорта: что покажет Большунов против норвежцев в «разделке»? Онлайн