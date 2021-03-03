Словацкий лыжник Батори сравнил Большунова с Нортугом

Бывший словацкий лыжник Иван Батори в интервью Pravda.sk 2 марта поделился мнением о выступлении россиянина Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Ранее всех лыжников делили на две группы: спринтеров и тех, кто выступает на длинных дистанциях. Большунов же хорош и там, и там, у него из-за этого невероятное преимущество в борьбе с конкурентами. С кем его можно сравнить? Наверное, с Нортугом», — заявил Батори.

На текущем турнире 24-летний россиянин стал чемпионом мира в скиатлоне и бронзовым призером в командном спринте.

Петтер Нортуг — норвежский лыжник, завершивший карьеру в 2018 году. В активе скандинава два олимпийских золота Ванкувера-2010 и 13 побед на чемпионатах мира. Нортуг остается единственным лыжником, который побеждал во всех шести дисциплинах на мировых первенствах.

В среду 3 марта на чемпионате мира пройдет мужская гонка с раздельным стартом. Лыжники пробегут свободным стилем 15 км дистанции. Начало — в 15.15 (мск).

ЧМ по лыжным видам спорта: что покажет Большунов против норвежцев в «разделке»? Онлайн