Шведский лыжник Бурман дал совет Большунову

Шведский лыжник Йенс Бурман 3 марта в интервью Expressen прокомментировал решение Александра Большунова не общаться с представителями СМИ после раздельной гонки на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов — великий спортсмен, который уже выиграл немало медалей и титулов, о которых он будет еще долго вспоминать, рассказывать детям и внукам. Почему он не пообщался со СМИ? Не знаю, почва из-под ног не должна уходить после одной неудачной гонки. Я бы на его месте вернулся спустя некоторое время и спокойно поговорил с журналистами», — сказал Бурман.

В среду 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская раздельная гонка «коньком» на 15 километров. Победу одержал норвежец Ханс Холунн, и весь подиум заняли представители Норвегии. Александр Большунов пришел к финишу четвертым.

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