Шведке Дальквист и американцу Болджеру запретили целоваться на чемпионате мира

Шведской лыжнице Майе Дальквист и американцу Кевину Болджеру предписано соблюдать социальную дистанцию во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе, сообщает Aftonbladet 1 марта. Таким образом, им придется воздержаться от поцелуев. Ранее их увидели целующимися во время тренировки.

После победы в командном спринте шведка подтвердила свои отношения с американцем. Однако, в связи с мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса, спортсмены должны держаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Более того, даже внутри самой шведской команды есть отдельные «пузыри», за пределами которых спортсмены должны избегать контактов.

Как сказал тренер национальной команды Андрес Бистрем, спортсмены уже сдали тесты на коронавирус. Паре разрешили видеться на открытом воздухе, но соблюдая социальную дистанцию и воздерживаясь от поцелуев. Он отметил, что поговорил с Дальквист, увидев кадры с поцелуем и объяснил ей регламент.