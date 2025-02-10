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10 февраля 2025, 19:24

Шиффрин пропустит турнир по гигантскому слалому на чемпионате мира из-за посттравматического расстройства

Руслан Минаев

Горнолыжница Микаэла Шиффрин не выступила в гигантском слаломе на чемпионате мира в Зальбахе.

30 ноября она получила колотую рану живота в результате падения на этапе Кубка мира в Киллингтоне.

«Честно говоря, я и представить не могла, что столкнусь с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством) в результате травмы в Киллингтоне. Мне казалось, что страсть и желание соревноваться перевесят психологические барьеры. Может быть, так и будет со временем, но пока я не готова», — написала американка в соцсети.

29-летняя Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.

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Микаела Шиффрин
Горные лыжи
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