Сервисмен сборной Швеции взял на себя вину за провал в женской эстафете на ЧМ в Германии

Старший сервисмен сборной Швеции по лыжным гонкам Петтер Мильбак 4 марта в интервью Iltalehti извинился за плохую подготовку лыж в женской эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«На первых двух этапах у нас хреново работали лыжи, у девушек было плохое сцепление с трассой. Я беру на себя ответственность за плохое выступление команды. Что мне сказали после гонки? Все обнимали и утешали, это наше общее поражение. Бесит, что Швеция не смогла стать чемпионом мира», — заявил Мильбак.

После поражения сервисмены команды в полном составе отправились на трассу, чтобы лучше подготовить лыжи к следующим гонкам.

На втором этапе у сборной Швеции бежала Шарлотта Калла, и за 5 км уступила лидеру полторы минуты. Суммарное отставание Швеции от Норвегии и России перед третьим этапом составляло минуту и 40 секунд. В итоге шведки финишировали шестыми.

Сборная Швеции выходила на гонку в качестве действующего чемпиона мира.

Победу в эстафете одержала команда Норвегии, второе место у россиянок, третьими финишировали финки. Для российских девушек это первая медаль на турнире.

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