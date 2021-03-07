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Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Сборная Норвегии может подать апелляцию на решение по Клебо

19:14

Сборная Норвегии по лыжным гонкам может подать апелляцию в Международную федерацию лыжных гонок (FIS) на решение организаторов чемпионата мира дисквалифицировать Йоханнеса Клебо, информирует NRK.

Об этом заявил главный тренер команды Эйрик Мюр-Носсум. У команды есть 48 часов, чтобы принять окончательное решение по апелляции. Пока в норвежской команде намерены хорошо оценить произошедшее во время гонки и проконсультироваться с людьми, которые хорошо знакомы с правилами.

Поэтому апелляция может быть подана во вторник.

Ранее оргкомитет дисквалифицировал Клебо, который на финишном спурте боролся за первое место с россиянином Александром Большуновым и обогнал его.

У последнего после контакта с норвежцем сломалась палка. В итоге Большунов финишировал третьим.

Сборная России подала протест на действия Клебо. По итогам решения организаторов чемпионом мира, Клебо был дисквалифицирован. Первое место занял норвежец Эмиль Иверсен, а Большунов стал вторым.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/sport/klaebo-vant-sin-forste-femmil---bolsjunov-knakk-staven-i-spurtdrama-1.15406189

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