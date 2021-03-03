Сборная Норвегии из-за шведок перенесла объявление состава на эстафету на ЧМ в Оберстдорфе

Тренерский штаб сборной Норвегии принял решение перенести объявление состава на женскую эстафету на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберстдорфе, сообщает Aftenposten 3 марта.

По данным источника, норвежки назовут «четверку» на гонку в 17.00 (мск) вместо 9.00 (мск), чтобы узнать, кого поставит тренерский штаб сборной Швеции и на какие этапы.

«Это тактическая борьба со шведками, которая началась еще до гонки. Расклады таковы, что Норвегия и Швеция — главные фавориты в женской эстафете. Команды решили оттянуть объявление составов, чтобы попытаться узнать сочетания соперниц, а потом уже принять решение», — считает лыжный эксперт Торгейр Бьорн.

Женская эстафета смешанным стилем пройдет в четверг, 4 марта. Начало — в 15.15 (мск). Каждая из участниц на своем этапе пробежит по 5 км.

По состоянию на 3 марта, женская лыжная сборная не выиграла ни одной медали на турнире.

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