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Российским лыжникам на чемпионате мира разрешено публиковать символы страны в соцсетях

12:42
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Международная федерация лыжного спорта сообщила, что российским спортсменам, участвующим в чемпионате мира в германском Оберстдорфе, разрешено размещать в социальных сетях государственные символы страны.

«Правила, которые должны применяться FIS, относятся ко всем аккредитованным областям. Насколько нам известно, социальные сети не были включены в области, на которые должно распространяться решение Спортивного арбитражного суда», — цитирует ТАСС международную федерацию.

Первый комплект медалей чемпионата мира в Оберстдорфе будет разыгран сегодня, 25 февраля, в классическом личном спринте у мужчин и женщин.

Отметим, на чемпионате мира по биатлону, который завершился на прошлой неделе, российским спортсменам запрещено было размещать в своих социальных сетях изображения государственной символики.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10778759

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