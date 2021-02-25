Российские лыжницы не вышли в полуфинал спринта на чемпионате мира

Ни одна российская лыжница не вышла в полуфинал спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

Лучший результат показала Юлия Ступак, которая в своем забеге финишировала третьей.

Наталья Непряева заняла пятое место в первом старте. Христина Мацокина во втором четвертьфинале стала четвертой, а Татьяна Сорина в заключительном четвертьфинале финишировала пятой.

Этих результатов не хватило для попадания в полуфинал.

В полуфинал вышли: Майкен Касперсен Фалла (Норвегия), Мая Дальквист (Швеция), Анамария Лампич (Словения), Линн Сван (Швеция), Йонна Сундлинг (Швеция), Катри Люлюнперя (Финляндия), Анна Свендсен (Норвегия), Йоханна Хагстрем (Швеция), Тириль Уднес Венг (Норвегия), Лотта Уднес Венг (Норвеги), Лаура Гиммлер (Германия), Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).

Напомним, Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

В случае награждения будет звучать не гимн России, а гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).

ЧМ по лыжным видам спорта: мужчины и женщины разыгрывают первые медали в спринте. Live!