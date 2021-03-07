Россия заплатила 28 тысяч евро за коронавирусные тесты на ЧМ по лыжным видам спорта
14:52
Сегодня, 7 марта, в Оберстдорфе завершается чемпионат мира по лыжным видам спорта мужским марафоном на 50 км.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, какую сумму в итоге пришлось потратить на коронавирусные тесты нашей команде.
«За чемпионат мира заплатили 28 тысяч евро. И здесь еще не так дорого. В Финляндии вообще было 190 евро за один тест», — сообщила Вяльбе.
Условия тестирования были очень жесткими: каждые два дня все аккредитованные лица сдавали антиген-тест стоимостью 45 евро, плюс раз в шесть дней — ПЦР-тест (90 евро).
(Владимир Иванов)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...