Клебо выиграл мужской марафон на чемпионате мира, Большунов завоевал бронзу

В немецком Оберстдорфе прошла заключительная гонка чемпионата мира по лыжным видам спорта: мужской марафон на 50 километров.

На финише борьба развернулась между четырьмя норвежцами и представителем сборной России Александром Большуновым.

В итоге, победу одержал Йоханнес Клебо. В финишном створе Больушнова также опередил Эмиль Иверсен.

При этом Большунов заканчивал гонку со сломанной палкой. Ее ему сломал Клебо.

Лыжные гонки

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Масс-старт, 50 км (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:10.52,2

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 0,7

3. Александр Большунов (Россия) — 1,4

4. Симен Крюгер (Норвегия) — 8,9

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 9,3

6. Йенс Бурман (Швеция) — 26,3

15. Алексей Червоткин (Россия) — 2.03,0

16. Илья Семиков (Россия) — 2.27,5

20. Евгений Белов (Россия) — 2.57,0