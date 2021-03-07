Клебо выиграл мужской марафон на чемпионате мира, Большунов завоевал бронзу
В немецком Оберстдорфе прошла заключительная гонка чемпионата мира по лыжным видам спорта: мужской марафон на 50 километров.
На финише борьба развернулась между четырьмя норвежцами и представителем сборной России Александром Большуновым.
В итоге, победу одержал Йоханнес Клебо. В финишном створе Больушнова также опередил Эмиль Иверсен.
При этом Большунов заканчивал гонку со сломанной палкой. Ее ему сломал Клебо.
Лыжные гонки
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Масс-старт, 50 км (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:10.52,2
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 0,7
3. Александр Большунов (Россия) — 1,4
4. Симен Крюгер (Норвегия) — 8,9
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 9,3
6. Йенс Бурман (Швеция) — 26,3
15. Алексей Червоткин (Россия) — 2.03,0
16. Илья Семиков (Россия) — 2.27,5
20. Евгений Белов (Россия) — 2.57,0
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