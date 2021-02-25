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Ретивых считает, что российским лыжникам будет сложно отобрать золото у норвежцев на чемпионате мира

18:51
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Российский лыжник Глеб Ретивых высказал мнение, что мужской команде России по лыжным гонкам будет тяжело помешать норвежцам завоевать все золото чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Вы сами видели, что первые три места у норвежцев, это говорит о многом, хотя всю свою подготовку скрывались в Норвегии, — цитирует Ретивых ТАСС 25 февраля после спринта. — Первый день на чемпионате мира им удался. Не думаю, что после сегодняшней гонки у них вся команда провалится, напротив, в очередной раз у них будет очень тяжело отобрать золотую медаль».

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо. В тройку лучших также вошли его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Таугбель. Лучшим из россиян стал Александр Большунов — четвертое место. Сергей Устюгов на пятой позиции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10783671

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