Ретивых объяснил, почему не сумел удержать Россию на первом месте

Российская сборная заняла третье место в командном спринте. При этом перед последним этапом Александр Большунов создал ощутимый задел перед норвежцами — 4 секунды. Однако Глеб Ретивых не мог удержать такую форму и проиграл на финише не только норвежцу Йоханнесу Клебо, но и финну Йони Мяки.

— Сегодня расстроены все, — констатировал Ретивых. — Была возможность побороться за первое место. Но вчера был достаточно неприятный вечер: было непонятно, кто бежит, когда бежит. Меня это нервировало. Да и как любой спортсмен не люблю, когда перед стартом давят: «ты должен», «ты можешь». Это все напрягает.

Сегодня была тяжелая гонка для меня. Не очень люблю мягкий снег. На такой трассе не чувствуешь скорость, когда идешь первым. Мы договаривались с Сашей, что я отправлю его на последний этап первым. Но я никак не рассчитывал, что он поменяет тактику по ходу гонки и уже на втором этапе начнет так атаковать. В результате свой второй отрезок я отработал на максимуме, и это сыграло со мной злую шутку. Немного перегнул. Вот и не смог включиться за Клебо на последнем подъеме. Хотя его тоже накормили. Он ведь не сильно убежал. И с норвежцами действительно можно было бороться. Но я перебрал с темпом на втором этапе и в результате не сумел противопоставить на финише ничего даже финну.

(Владимир Иванов)