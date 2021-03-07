Появилось видео столкновения с участием Большунова и Клебо

Российский лыжник Александр Большунов сломал палку на последних метрах марафона, который состоялся в Оберстдорфе в рамках чемпионата мира.

На финишной прямой Большунов шел первым, затем Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена.