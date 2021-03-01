Панжинский рассказал, почему норвежцы обвинили Большунова в некрасивом поведении на ЧМ

Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский прокомментировал критику норвежских лыжников россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира.

Йоханнес Клебо 28 февраля дал оценку действиям Большунова после финиша.

«Отчасти доля правды в их словах есть. Скандинавы привыкли работать в сборной все вместе. Они просто не учитывают тот нюанс, что в отечественной национальной команде четыре разные группы и лыжники между собой не всегда хорошо ладят. Большунов же — очень целеустремленный и своеобразный спортсмен. Норвежцы не знают Александра и его характер. Но именно благодаря ему он и побеждает всю Норвегию в одиночку», — заявил Панжинский RT.

Напомним, 28 февраля по окончании командного спринта Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.