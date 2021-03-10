Олимпийский чемпион Петтерсен намекнул на нарушение трех правил в борьбе Клебо и Большунова

Олимпийский чемпион Эстейн Петтерсен 10 марта в интервью Dagbladet прокомментировала инцидент между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Насколько я понимаю, есть три основных правила. Идущий впереди сам может выбирать лыжню. Тот, кто идет сзади, ответственен за то, чтобы не было столкновения и любого другого контакта. В то же время, тому, кто выходит вперед, не разрешается блокировать лыжника, идущего за ним. По моему мнению, все три правила были нарушены», — заявил Петтерсен.

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS Клебо дисквалифицировали и лишили победы, Большунов получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.