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«Очень расстроен. Сегодня был хороший шанс побить норвежцев в спринте». Большунов не рад бронзе

16:49
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российская сборная заняла третье место в командном спринте. При этом перед последним этапом Александр Большунов создал ощутимый задел перед норвежцами — 4 секунды. Но Глеб Ретивых не смог ничего противопоставить не только норвежцу Клебо, но и финну Йони Мяки. После такого исхода Большунов выглядел жутко расстроенным.

— Когда есть 100-процентная возможность обыграть Норвегию и это не получается — расстройство очень сильное, — объяснил Александр. — Сегодня был хороший шанс побить их. Очень жаль. Но к Глебу у меня никаких вопросов и претензий. Это спорт, здесь бывает всякое.

(Владимир Иванов)

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