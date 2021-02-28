«Очень расстроен. Сегодня был хороший шанс побить норвежцев в спринте». Большунов не рад бронзе

Российская сборная заняла третье место в командном спринте. При этом перед последним этапом Александр Большунов создал ощутимый задел перед норвежцами — 4 секунды. Но Глеб Ретивых не смог ничего противопоставить не только норвежцу Клебо, но и финну Йони Мяки. После такого исхода Большунов выглядел жутко расстроенным.

— Когда есть 100-процентная возможность обыграть Норвегию и это не получается — расстройство очень сильное, — объяснил Александр. — Сегодня был хороший шанс побить их. Очень жаль. Но к Глебу у меня никаких вопросов и претензий. Это спорт, здесь бывает всякое.

(Владимир Иванов)