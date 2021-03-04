«Ну что, разозлили Губерниева». Реакция болельщиков на серебро российских лыжниц на ЧМ

Сборная России 4 заняла второе место в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта, победу отпраздновала Норвегия.

Болельщики поздравили женскую команду в комментариях, желая спортсменкам дальнейших успехов.

Остров заячий: «Ну что, разозлили Губерниева. На Олимпиаде и лыжи, и биатлон будет комментировать Губерниев в сопровождении субтитров и сурдопереводом. Причем благодаря технологии и сурдопереводчик будет тоже Губерниев».

Живой: «Браво, Россия! Можем, когда хотим».

Iz_Naroda: «Лыжницы — образец для наших биатлонисток! Спасибо, девчонки, порадовали!».

Sehpgut: «Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы — семена».

Инок: «Яне, Юле, Тане, Наталье — спасибо вам за борьбу и серебро! И расстановка была правильная, три этапа натянули так, что доехать Наташе до медали было уже делом техники».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе