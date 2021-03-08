Норвежский журналист TV2 Петтер Скинстад в интервью VG 8 марта высказал свое мнение о российском лыжнике Александре Большунове.

«Большунов — победитель по жизни, который привык получать желаемое. У норвежцев возникли проблемы, когда он ворвался в мировые лыжи и научился хорошо бежать на длинные дистанции. Проблемы у него возникают лишь тогда, когда он чувствует на себе давление соперников до последних метров дистанции. И в этом компоненте ему нужно приблавлять», — считает Скинстад.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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