Норвежский лыжник Нортуг поддержал Клебо после его дисквалификации на ЧМ
15:31
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг высказался по поводу дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо по итогам марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Норвежец считает, что лыжник заслужил победу.
«Независимо от исхода, ты все равно победитель, Йоханнес», — написал Нортуг в комментариях в Instagram Клебо.
7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку россиянина Александра Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.
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