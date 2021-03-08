Норвежский лыжник Нортуг поддержал Клебо после его дисквалификации на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг высказался по поводу дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо по итогам марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Норвежец считает, что лыжник заслужил победу.

«Независимо от исхода, ты все равно победитель, Йоханнес», — написал Нортуг в комментариях в Instagram Клебо.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку россиянина Александра Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.