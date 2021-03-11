Норвежский лыжник Крюгер: «Я всегда буду помнить, что финишировал четвертым в марафоне»

Норвежский лыжник Симен Крюгер в интервью NRК 11 марта прокомментировал итоги марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Ситуация после гонки получилась абсурдная, я еще ни раз не видел такого. Стоит снять шляпу перед Клебо, который решил отозвать апелляцию. Он все равно уже не получил бы приятного ощущения, когда первым пересекаешь финишную линию, а потом тебе вручают золотую медаль. Что касается меня, то я всегда помнить, что финишировал четвертым в марафоне. Даже во время церемонии награждения я чувствовал себя чужим на подиуме, я не заслуживал этой «бронзы», — признался Крюгер.

7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.

9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.