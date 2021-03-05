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Норвежский лыжник Голдберг объяснил свой провальный этап в эстафете на ЧМ в Германии

17:42
Пол Голдберг. Фото Reuters
Пол Голдберг. Фото Reuters
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Норвежский лыжник Пол Голберг в интервью NRK 5 марта прокомментировал неудачное выступление на своем этапе эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я не успел стартовать, как сразу же понял, что дело в смазке. Это было жестко. Я сам понимал, что нужно использовать не классическую мазь, а с добавлением клея. В дальнейшем буду всегда доверять только себе в этих вопросах, а не подстраиваться под то, чем мажут лыжи остальным», — признался Голдберг.

30-летний норвежец на первом этапе эстафеты уступил 56 секунд россиянину Алексею Червоткину. Несмотря на неудачный старт, норвежцы одержали победу в гонке. Вторыми пришли россияне, третьими — французы.

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