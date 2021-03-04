Норвежка Венг отреагировала на гневный комментарий менеджера лыжной сборной Швеции

Норвежка Хейди Венг 4 марта в интервью Expressen прокомментировала заявление менеджера сборной Швеции Андреса Бистрема, который возмутился слишком активным празднованием сборной Норвегии победы в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

По окончании эстафеты Хейди Венг очень активно отмечала успех в то время, как Фрида Карлссон общалась с журналистами. Из-за этого шведка решила прекратить интервью.

«Слова менеджера шведов? Я не понимаю этих обвинений, все случилось спонтанно. Все были очень счастливы, никаких плохих мыслей по отношению к соперницам я не испытывала», — заявила Венг.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, второе место у россиянок, третьими финишировали финки. Сборная Швеции пришла к финишу шестой.

Для российских девушек это первая медаль на турнире.

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